MONTOPOLI Fiori. Ma anche musica, arte ed enogastronomia. E’ " Montopoli in fiore ", quarta edizione, in programma domenica 26 aprile grazie all’organizzazione dell’associazione culturale Arco di Castruccio con il patrocinio del Comune di Montopoli. "Un modo per valorizzare il borgo attraverso colori, profumi e una partecipazione diffusa che coinvolge l’intero territorio", spiega la presidente dell’associazione Daniela Di Vita che richiama il "fondamentale contributo creativo di un gruppo di donne ormai conosciute come le ’ Ragazze in fiore ’ che, con semplicità, gusto e dedizione continuano a curare l’iniziativa, arricchendola di quel valore aggiunto che la rende una delle manifestazioni più significative del calendario annuale di Montopoli".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Montopoli in fiore" con musica, arte e cooking show

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