Evoè 2026 | torna a Recco il festival dell' arte gastronomica con degustazioni incontri e cooking show

Evoè 2026 è il festival dedicato all’arte gastronomica che si svolge a Recco, con degustazioni, incontri e cooking show. Il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio organizza l’evento, che nel 2015 ha ottenuto il marchio di tutela comunitario. L’evento si tiene nella località ligure e coinvolge numerosi chef e appassionati di cucina.

Il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio, che ha ottenuto nel 2015 il marchio di tutela comunitario I.G.P. per il prodotto di cui porta il nome, con il Comune di Recco, Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Camera di Commercio di Genova, FIPE-Confcommercio Liguria e FEPAG-Confcommercio Genova, organizza la quarta edizione di un grande evento in onore al patrimonio gastronomico italiano: Evoè, il Festival dell’Arte gastronomica e dei prodotti d’eccellenza. Come lo scorso anno, in piazza Nicoloso, antistante il palazzo Comunale di Recco, verrà allestita una grande struttura con palco e area show cooking, videowall, salottino per interviste e sedie a platea, che sarà il fulcro dell’evento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

