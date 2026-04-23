I carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni a Montichiari dopo un inseguimento a piedi avvenuto ieri sera. Durante l'operazione, sono state trovate sostanze stupefacenti e denaro contante. L'arresto è stato effettuato al termine di un breve inseguimento tra le vie della città. La polizia ha sequestrato la droga e il denaro come prove dell’attività illecita.

? Cosa sapere Carabinieri arrestano pusher di 36 anni a Montichiari dopo inseguimento pedonale ieri sera.. Sequestrate tredici dosi di cocaina e 5.000 euro in contanti durante perquisizione domiciliare.. I Carabinieri della stazione di Montichiari hanno arrestato un uomo del 1988, già noto alle autorità, dopo un inseguimento avvenuto nella serata di ieri durante un controllo del territorio che ha portato al sequestro di tredici dosi di cocaina e 5.000 euro in contanti. Il trentaseienne, attualmente disoccupato, aveva tentato di sfuggire al controllo delle forze dell’ordine dileguandosi a piedi non appena avvistati i militari. La fuga è stata però breve: l’uomo è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri dopo una corsa durata poche centinaia di metri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montichiari, inseguimento e arresto: sgominato pusher con coca e cash

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