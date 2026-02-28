I cittadino segnalano un' auto sospetta | la Polizia arresta pusher incensurato con coca e soldi

I cittadini hanno segnalato un'auto sospetta lungo l'asse tra Assisi e Bastia Umbra. La Polizia di Stato di Assisi ha intercettato il veicolo e, durante il controllo, ha arrestato un uomo di 26 anni incensurato. Nella perquisizione sono stati trovati cocaina e denaro contante. L’individuo è stato portato in Commissariato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

