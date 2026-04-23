Monteverde racket nei parcheggi dell' ospedale | denunciati quattro abusivi

Quattro persone sono state denunciate per aver gestito un sistema di racket nei parcheggi vicino a un ospedale e a una clinica privata. Si chiedevano somme di denaro a parenti e pazienti per consentire il parcheggio nelle aree limitrofe, praticando così vere e proprie estorsioni. Le indagini hanno portato alla scoperta di questa attività illecita che coinvolgeva persone che operavano come abusivi nelle zone di sosta.

Soldi per poter parcheggiare nelle aree vicino all'ospedale. Di fatto delle vere e proprie estorsioni a danno di parenti e pazienti del San Camillo e della vicina clinica Villa Pia. Sorpresi mentre chiedevano denaro nelle aree di sosta comprese fra la circonvallazione Gianicolense e via Ramazzini.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Contatori manomessi e allacci abusivi alla rete elettrica nei locali a Chiaia: denunciati tre imprenditoriControlli serrati dei carabinieri e della Polizia Municipale ai baretti di Chiaia: scoperti anche B&B che ospitavano clienti senza averne dato... Vomero, stalli blu occupati per dirottare automobilisti nei parcheggi privati: due denunciatiStalli blu occupati per costringere gli automobilisti a parcheggiare nelle autorimesse a pagamento.