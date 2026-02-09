Vomero stalli blu occupati per dirottare automobilisti nei parcheggi privati | due denunciati
Gli stalli blu di Vomero sono stati occupati da persone che dirottavano gli automobilisti verso i parcheggi privati a pagamento. I Carabinieri e la Polizia Municipale hanno scoperto le attività illecite e denunciato i titolari di due autorimesse in via Gino Doria e via Paisiello. Le autorimesse si servivano di minacce e violenze per convincere i clienti a lasciare i posti pubblici e usare i loro servizi a pagamento.
Stalli blu occupati per costringere gli automobilisti a parcheggiare nelle autorimesse a pagamento. I Carabinieri della stazione Vomero, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno denunciato i titolari di due autorimesse situate in via Gino Doria e via Paisiello per illecita concorrenza con minaccia e violenza. Al centro delle contestazioni un sistema volto a ostacolare la sosta su strada e indirizzare gli automobilisti verso i parcheggi privati. In entrambi i casi è stato accertato che, nelle ore mattutine, le auto dei clienti con abbonamento mensile venivano spostate all’esterno delle autorimesse e lasciate in sosta sugli stalli a pagamento (strisce blu) senza ticket, saturando gli spazi disponibili. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
