A Montemesola è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato alla lettura, situato di fronte al Municipio. Si tratta di una casetta del libro, aperta a chiunque voglia scambiare o prendere in prestito libri senza costi. L’iniziativa mira a promuovere la lettura e l’interscambio culturale nel centro del paese, offrendo un punto di riferimento semplice e accessibile a tutti gli interessati.

Tarantini Time Quotidiano Un piccolo presidio di lettura aperto a tutti prende vita nel centro di Montemesola. Davanti al Municipio è stata installata la casetta del libro, uno spazio pensato per favorire lo scambio gratuito di volumi tra cittadini e incentivare la lettura come esperienza condivisa. Alla base dell’iniziativa c’è l’idea della giovane libraia Federica Anelli, che negli anni ha portato avanti la proposta fino alla sua realizzazione, sostenuta dall’amministrazione comunale e dal contributo di cittadini e artigiani. L’inaugurazione è avvenuta in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, con la partecipazione degli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria, coinvolti attivamente nell’avvio del progetto.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, una casetta del libro davanti al Municipio: nasce lo spazio per lo scambio gratuito

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