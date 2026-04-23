L’11 marzo 2026, a Udine, si è disputata la partita tra Udinese e Juventus al Stadio Friuli, attirando l’attenzione dei tifosi di entrambe le squadre. Nel corso dell’evento, l’allenatore ha commentato i giovani talenti presenti nel calcio internazionale, citando tra gli altri tre giocatori considerati tra i migliori emergenti, senza esprimere rimpianti riguardo alla possibilità che potessero rappresentare l’Italia.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. UDINE, ITALIA – 14 MARZO 2026: La partita tra Udinese Calcio e Juventus FC si è svolta al Stadio Friuli, un evento atteso dai tifosi delle due squadre. Main actor di questo incontro è stato Jeremie Boga, attaccante della Juventus, che ha aperto le marcature, portando entusiasmo tra i supporters bianconeri. La sfida di Serie A ha visto la Juventus cercare di mantenere il passo nelle zone alte della classifica. Jeremie Boga ha dimostrato le sue abilità realizzative, segnando un gol che ha galvanizzato tutti i compagni di squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Montella: Yildiz, Guler e Yamal sono i migliori talenti, senza rimpianti per l’Italia.

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