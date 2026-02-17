Montella rivela | Spalletti merita la Juve anche in futuro Yildiz come Yamal Osimhen è di un altro pianeta col Galatasaray sarà una bolgia

Montella, allenatore della nazionale turca, ha detto che Spalletti merita di allenare la Juventus anche in futuro, sottolineando la sua bravura. Ha anche paragonato Yildiz a Yamal, evidenziando il suo potenziale. Durante la giornata di oggi, il match tra Galatasaray e Juve ha attirato molta attenzione, soprattutto perché Osimhen si prepara a scendere in campo con la sua squadra, promettendo una partita intensa.

Mauro Icardi ha segnato tre gol contro l’Eyupspor, portando la sua squadra alla vittoria in campionato.

Victor Osimhen rivela che Giuntoli aveva tentato di portarlo alla Juventus, ma lui ha scelto di trasferirsi al Galatasaray perché è il club che gli sta più a cuore.

