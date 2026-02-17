Montella ha detto che Spalletti sarebbe perfetto per la Juventus, motivando la scelta con la sua esperienza e il suo stile di gioco. Ha anche commentato che Yildiz dimostra un talento puro, paragonandolo a Yamal, e che Osimhen si distingue come un vero fenomeno, capace di cambiare le partite. Inoltre, ha descritto il Galatasaray come un vero inferno per le squadre avversarie, sottolineando la forza della sua squadra.

In un contesto di grande attesa per la partita tra Galatasaray e Juventus, il commissario tecnico della nazionale turca ha espresso le proprie opinioni sulle caratteristiche delle due squadre e sui protagonisti più rilevanti. Montella, noto per la sua esperienza internazionale, ha analizzato con entusiasmo le potenzialità di entrambe le controparti e ha condiviso insights sulle equippe, tracciando anche un profilo dei principali talenti e dei sviluppi tecnici più interessanti. Montella ha evidenziato come il match si svolga in un'atmosfera infuocata all’Ali Sami Yen, definendola una vera e propria **trappola per le difese** grazie al calore e all’intensità del pubblico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Mondosport24.com - Montella: «Spalletti ideale per la Juve, Yildiz talento puro come Yamal. Osimhen fenomeno unico, Galatasaray inferno per gli avversari»

