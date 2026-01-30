Spettacolo a Montalbano Elicona | tra umorismo e riflessione un omaggio alla storia italiana che fa sorridere e pensare

A Montalbano Elicona un teatro ha preso vita con uno spettacolo che mescola umorismo e riflessione. Nel cuore della Sicilia, al Teatro “Domenico Popolo”, Antonio Grosso ha portato in scena “Minchia Signor Tenente”. Lo spettacolo ha attirato un pubblico attento, che ha riso e pensato allo stesso tempo, ricordando pezzi di storia italiana con un sorriso.

A Montalbano Elicona, nel cuore della Sicilia, il Teatro "Domenico Popolo" ha ospitato uno degli spettacoli più significativi del panorama teatrale italiano contemporaneo: "Minchia Signor Tenente", scritto e interpretato da Antonio Grosso. La rappresentazione, andata in scena il 30 gennaio 2026, ha unito umorismo acuto e riflessione profonda in un racconto che non dimentica. Ambientato in una caserma siciliana nel 1992, nel periodo più buio della lotta alla mafia, lo spettacolo si concentra sulle vite di giovani carabinieri di leva, costretti a vivere tra routine, battute di spirito e paure quotidiane.

