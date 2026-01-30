Montalbano Elicona 593 mila euro per riqualificare la scuola Roncalli

Montalbano Elicona si prepara a rinnovare la scuola Roncalli. Con 593 mila euro di fondi, saranno realizzati lavori per renderla più sicura, moderna e accessibile. I lavori partiranno a breve, e i lavori puntano a migliorare le condizioni dell’edificio e a offrire un ambiente migliore agli studenti.

Montalbano Elicona potrà presto contare su una scuola più sicura, moderna e accessibile. Un finanziamento di 593 mila euro permetterà di completare gli interventi di valorizzazione del plesso "A.G. Roncalli", garantendo spazi più funzionali per studenti e personale docente. Il Comune si è classificato secondo in Sicilia per la gestione dei fondi europei destinati all'edilizia scolastica, confermando la qualità della progettazione dell'Ufficio Tecnico guidato dall'ing. Massimiliano Mobilia e l'impegno costante dell'Amministrazione comunale. Il contributo è stato assegnato nell'ambito dell'Azione 4.

