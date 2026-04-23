Montagna Confcommercio difende gli investimenti | Non sprechi ma scelte per il futuro

Durante un’udizione in Consiglio regionale, il rappresentante di Confcommercio Udine ha affermato che gli investimenti della Regione nelle zone montane non sono sprechi, ma strumenti utili per lo sviluppo. Alessandro Tollon, vicepresidente dell’associazione, ha sottolineato l’importanza delle risorse destinate a queste aree, definendole come scelte strategiche per il futuro. La discussione si è concentrata sulla validità delle risorse investite nelle regioni montane.