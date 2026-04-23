Montagna Confcommercio difende gli investimenti | Non sprechi ma scelte per il futuro
Durante un’udizione in Consiglio regionale, il rappresentante di Confcommercio Udine ha affermato che gli investimenti della Regione nelle zone montane non sono sprechi, ma strumenti utili per lo sviluppo. Alessandro Tollon, vicepresidente dell’associazione, ha sottolineato l’importanza delle risorse destinate a queste aree, definendole come scelte strategiche per il futuro. La discussione si è concentrata sulla validità delle risorse investite nelle regioni montane.
Gli investimenti della Regione nelle aree montane non sono sprechi, ma leve concrete di sviluppo. È questa la posizione espressa da Confcommercio Udine durante l’audizione in Consiglio regionale, dove il vicepresidente Alessandro Tollon ha ribadito il valore strategico delle risorse destinate al.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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