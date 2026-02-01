Referendum in Provincia | il sì non porta al collasso ma a scelte strategiche per il futuro del territorio

Il referendum sulla riforma del sistema amministrativo della provincia si è concluso con una maggioranza a favore del sì. Nonostante le previsioni di un collasso istituzionale, le istituzioni locali continuano a lavorare senza grandi intoppi. La vittoria del sì apre ora la strada a scelte più strategiche per il futuro del territorio.

Il referendum sulla riforma del sistema amministrativo della provincia ha visto il sì prevalere con una maggioranza significativa, ma senza provocare il collasso istituzionale previsto da alcuni analisti. I dati ufficiali confermano che il 58,3% degli elettori ha scelto la nuova struttura di governo, che prevede la trasformazione della provincia in un ente territoriale con competenze rafforzate in materia di pianificazione economica, trasporti e sviluppo sostenibile. L’esito non ha generato caos né instabilità, come temuto da alcuni settori politici locali, ma ha aperto una fase di ristrutturazione strategica del potere locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

