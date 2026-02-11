Ascoli Spazzafumo difende il suo mandato | Niente dimissioni errori ammessi ma investimenti record per la città

Antonio Spazzafumo si difende dalle accuse e ribadisce che non lascerà il suo incarico. In una conferenza stampa, l’ex sindaco ha ammesso alcuni errori, ma ha sottolineato come durante il suo mandato siano stati fatti investimenti record per la città. Spazzafumo ha spiegato di aver preso decisioni difficili, ma di aver sempre lavorato nel miglior interesse di Ascoli.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.