Ascoli Spazzafumo difende il suo mandato | Niente dimissioni errori ammessi ma investimenti record per la città
Antonio Spazzafumo si difende dalle accuse e ribadisce che non lascerà il suo incarico. In una conferenza stampa, l’ex sindaco ha ammesso alcuni errori, ma ha sottolineato come durante il suo mandato siano stati fatti investimenti record per la città. Spazzafumo ha spiegato di aver preso decisioni difficili, ma di aver sempre lavorato nel miglior interesse di Ascoli.
Ascoli – Antonio Spazzafumo, ex sindaco di Ascoli, ribadisce la sua posizione sulla gestione del suo mandato e sulle motivazioni che non lo hanno portato a dimettersi. L’affermazione arriva a distanza di tempo dalla fine della sua amministrazione, riaccendendo il dibattito su alcune criticità emerse durante il suo percorso politico e sulle prospettive future per la città in vista delle prossime elezioni di maggio. Spazzafumo ha espresso il suo punto di vista in un incontro recente con i cittadini. L’ex primo cittadino ha espresso con chiarezza la sua posizione: “Non mi sono dimesso e lo rifarei”.🔗 Leggi su Ameve.eu
L'Ascoli batte il Livorno 3-1 al Del Duca e conquista tre punti importanti.
