Monserrato omicidio nel cortile | ucciso un 23enne con un colpo

A Monserrato un giovane di 23 anni è stato colpito al torace e ucciso nel cortile di una zona residenziale. La vittima è un uomo originario di Villacidro. I Carabinieri stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di piazza Settimio Severo nel tentativo di identificare l’autore dell’aggressione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

? Cosa sapere Leonardo Mocci, 23enne di Villacidro, ucciso da un colpo al torace a Monserrato.. I Carabinieri analizzano i filmati di piazza Settimio Severo per rintracciare l'aggressore.. Il cortile di un condominio in piazza Settimio Severo a Monserrato è diventato la scena di un tragico episodio avvenuto poco prima della mezzanotte, quando Leonardo Mocci, un ventitreenne che lavorava come muratore e viveva a Villacidro, ha perso la vita a causa di una ferita da arma da fuoco al torace. I soccorsi del 118 sono precipitati sul luogo del delitto con l’obiettivo di tentare manovre di rianimazione sulla vittima, ma purtroppo gli sforzi dei sanitari non hanno sortito alcun effetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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