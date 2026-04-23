monserrato 23enne ucciso nella notte con un colpo di pistola al petto

Nella notte tra il 22 e il 23 aprile, a Monserrato, un ragazzo di 23 anni è stato colpito al petto da un colpo di pistola e ha perso la vita poco prima di mezzanotte. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio e identificare eventuali responsabili. Al momento, non sono state rese pubbliche altre informazioni sulla vicenda.

Roma, 23 aprile 2026 - Un giovane di 23 anni è stato ucciso poco prima di mezzanotte a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. La vittima, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. I medici del 118 giunti sul posto hanno tentato a lungo di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. II giovane muratore era residente a Villacidro, sulla sua morte indagano i carabinieri della compagnia di Quartu e i colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari. I militari hanno transennato l’area per consentire i rilievi tecnici nel tentativo di trovare indizi utili. Il 23enne è stato raggiunto da un solo colpo mentre si trovava in un cortile di un palazzo in via Settimio Severo di Monserrato, non è morto sul colpo e ferito, ha percorso alcuni metri poi è caduto a terra esanime.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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