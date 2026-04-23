Monserrato 23enne ucciso con un colpo al petto | pochi metri di fuga e poi il crollo caccia all’assassino

Nella notte a Monserrato un giovane di 23 anni è stato colpito al petto da un singolo proiettile mentre si trovava nel cortile di un palazzo. Dopo aver percorso pochi metri in fuga, è crollato a terra. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio e cercano il responsabile dell’omicidio. La scena si è svolta in un’area residenziale dell’hinterland di Cagliari.

Leonardo Mocci ucciso nel cortile di un palazzo. Un solo colpo di pistola, esploso con precisione, ha spezzato la vita di un ragazzo di 23 anni nella notte a Monserrato, nell’hinterland di Cagliari. Leonardo Mocci, muratore residente a Villacidro, si trovava nel cortile di un palazzo in via Settimio Severo quando è stato centrato al petto. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo sarebbe stato fatale fin da subito. Nonostante questo, il ragazzo avrebbe tentato di mettersi in salvo, riuscendo a percorrere alcuni metri prima di crollare sull’asfalto, ormai privo di forze. L’allarme e i soccorsi. La chiamata al 118 è arrivata poco dopo la mezzanotte, intorno alle 00:15 del 23 aprile.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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