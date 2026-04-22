Assicurazione obbligatoria per i monopattini i ministeri rinviano le scadenze di due mesi

I ministeri hanno deciso di prorogare di almeno due mesi le scadenze per l'implementazione dell'assicurazione obbligatoria per i monopattini, consentendo così alle piattaforme di adeguarsi e ricevere tutte le richieste. La decisione è stata comunicata ufficialmente, estendendo i tempi previsti in precedenza senza modificare le norme di legge. La proroga riguarda sia le modalità di attivazione del sistema sia la gestione delle pratiche degli utenti.

Almeno due mesi di tempo in più per far marciare i sistemi e accogliere tutte le richieste in arrivo. Il ministero dei Trasporti e del Made in Italy hanno accolto la richiesta dell’ANIA, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, di rimandare di 60 giorni l’entrata in vigore.🔗 Leggi su Romatoday.it DA OGGI TARGA OBBLIGATORIA PER I MONOPATTINI ELETTRICI: ma che senso ha Notizie correlate Monopattini, rivoluzione dal 16 maggio: targa obbligatoria e assicurazione per tuttiRoma - Nuove regole per la micromobilità: tempi stretti per mettersi in regola, costi contenuti ma polemiche accese tra operatori e associazioni del... Monopattini, fine del Far West: dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione. Scadenze, costi e multeUn tempo i monopattini elettrici sfrecciavano silenziosi tra le auto in coda, simboli di una libertà urbana quasi anarchica, pronti a essere... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Monopattini, dal 16 maggio obbligatoria anche l’assicurazione Rc auto; Assicurare i monopattini, le Faq del Mimit; Sicurezza stradale, dal 16 maggio assicurazione obbligatoria per i monopattini: tutte le info; Monopattini elettrici, online i chiarimenti sull’obbligo di assicurazione. Assicurazione monopattini obbligatoria: tutte le risposte ai dubbiInformazioni essenziali sull'assicurazione monopattini obbligatoria e come richiederla entro il 16 maggio 2026. sicurmoto.it Monopattini: targa e assicurazione obbligatorie, cosa cambia dal 16 maggioDal 16 maggio 2026 cambia radicalmente il modo di usare il monopattino elettrico in Italia. Con l’entrata in vigore dell’obbligo di contrassegno identificativo e di assicurazione RC, questi mezzi entr ... diritto.it Il costo medio dell'assicurazione obbligatoria è salito a 431,80 euro. Ecco tutti i dati - facebook.com facebook