A Monfalcone è stato inaugurato il primo centro di medicina legale interprovinciale d'Italia, gestito dall'Inps. Si tratta di una struttura che si occupa di pratiche legate alla salute e alle verifiche medico-legali, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini. L'apertura del centro segna un passo importante per l'organizzazione sanitaria e amministrativa nella regione. Durante l'inaugurazione, sono stati discussi anche temi legati alla parità di trattamento.

? Cosa sapere Vittimberga inaugura a Monfalcone il primo centro di medicina legale interprovinciale d'Italia.. Il nuovo presidio Inps si affianca al dibattito sulla disparità salariale femminile a Trieste.. La direttrice nazionale dell’Inps, Vittimberga, ha inaugurato a Monfalcone il primo centro di medicina legale interprovinciale d’Italia, segnando un punto di svolta per i servizi territoriali del Friuli Venezia Giulia. L’evento, che vede protagonista l’ente previdenziale nel tessuto urbano di Monfalcone, non si limita alla sola gestione sanitaria. Parallelamente alle attività dello sportello, il dibattito si è spostato verso le dinamiche occupazionali con l’incontro Donne e Lavoro, organizzato da Paglino, presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Trieste.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monfalcone: nasce il primo centro medico Inps e si parla di parità

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