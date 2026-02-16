Non c’entrano le rane ma i laboratori dell’Fsb | parla il medico che salvò Navalny dopo il primo avvelenamento

Il medico che nel 2020 ha curato Navalny dopo il primo avvelenamento spiega che le rane non c’entrano, ma sono i laboratori dell’Fsb a lavorare su sostanze come l’epibatidina. L’esperto ha visitato la cella dove è morto e ha rivelato che questa sostanza, estratta da una specie di rane ecuadoriane, è stata scelta per un attacco mirato contro l’oppositore russo. Un dettaglio che rafforza i sospetti di un’azione pianificata da un servizio segreto.

Il medico che nel 2020 curò l'oppositore russo Alexei Navalny dopo il primo avvelenamento racconta le immagini della cella dove è morto e perché l'epibatidina, il "veleno delle rane ecuadoriane", è stata scelta per un assassinio mirato.