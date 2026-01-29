Referendum arriva l’ultimo sondaggio ammazza-No | il Sì è al 59% ma Travaglio parla di parità…

L’ultimo sondaggio sui cittadini italiani rivela che il 59% si dice pronto a votare “Sì” alla riforma della giustizia. La cifra si mantiene stabile da settimane, con circa sei italiani su dieci favorevoli al cambiamento. Tuttavia, Marco Travaglio mette in dubbio i numeri, parlando di una possibile parità tra sì e no. La campagna elettorale si fa sempre più tesa e le opinioni si dividono, mentre si avvicina il giorno del voto.

Da settimane il dato è costante: s ei italiani su dieci, interrogati sulla riforma della giustizia al vaglio del referendum, dicono che voteranno “Sì”. Ma c’è un’eccezione. “ Il Fatto quotidiano ” di Marco Travaglio fa eccezione, chissà perché, e parla di “remuntada” clamorosa, forse speranzosa. Ieri sera, a “ Porta a Porta “, l’istituto di ricerca Noto ha parlato di  verdetto che appare definito a meno di 2 mesi dal referendum sulla riforma della giustizia. Il 45% degli italiani dichiara che il 22 e il 23 marzo andrà a votare. Non andrà il 49%, mentre la quota degli indecisi è del 6% secondo il sondaggio dell’Istituto Noto per Porta a Porta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

