Euphoria torna con la terza stagione | debutto il 13 aprile su Sky e NOW

La terza stagione di Euphoria debutta il 13 aprile su Sky e NOW, quattro anni dopo l’ultima stagione. La serie torna a proporre i personaggi e le storie già conosciute, con nuovi episodi che saranno disponibili in prima visione in streaming e in tv. La produzione riprende le vicende dei protagonisti, mantenendo l’attenzione sul loro percorso di crescita e le sfide che affrontano.

In onda su Sky. A quattro anni dalla seconda, acclamata stagione, tornano ad accendersi i riflettori su inquietudini, eccessi e fragilità di un’intera generazione: arrivano i nuovi episodi di Euphoria, il cult HBO creato, scritto e diretto da Sam Levinson, con protagonista la vincitrice dell’Emmy Zendaya. La terza stagione debutta in contemporanea con gli Stati Uniti dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW. Realizzata in collaborazione con A24, la nuova stagione — ormai fenomeno globale della cultura pop — è composta da otto episodi, in onda ogni lunedì su Sky Atlantic. Le prime due stagioni hanno ottenuto 25 nomination agli Emmy, conquistando nove vittorie. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Euphoria - Stagione 3 | Trailer Ufficiale | Sky Italia

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Dopo quattro anni, Euphoria sta finalmente per tornare con la terza stagione. La serie creata da Sam Levinson è diventata un fenomeno culturale perché ha saputo raccontare senza filtri i lati più oscuri, fragili e contraddittori dell’adolescenza contemporanea, c - facebook.com facebook

Dopo quattro anni di attesa torna la serie tv Euphoria e per il lancio della terza stagione, i protagonisti si sono dati appuntamento sul red carpet della première a Los Angeles. Ecco cos'hanno indossato per l'occasione x.com