L'inviato speciale di Donald Trump ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia nella partecipazione ai Mondiali del 2026. La richiesta è stata fatta da Paolo Zampolli, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Il presidente della Federcalcio italiana ha commentato che un ripescaggio in questa fase sarebbe impossibile e inopportuno. La questione riguarda quindi le procedure di selezione delle squadre per il torneo.

L’inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l’Iran con l’Italia alla Mondiali del 2026. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali il piano « è un tentativo di riparare i legami fra Donald Trump e la premier Giorgia Meloni » dopo gli attacchi del presidente al Papa per la guerra in Iran. «Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l’Iran con l’Italia ai Mondiali. Sarebbe un sogno vedere gli Azzurri a Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l'inclusione», ha detto Zampolli al Financial Times. Abodi:...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mondiali, l'inviato di Trump ha chiesto a Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia. Abodi: "Ripescaggio? Impossibile e inopportuno"

Trump ha affermato che l'operazione militare contro l'Iran sta raggiungendo i propri obiettivi

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