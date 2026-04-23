L’inviato speciale di Trump ha chiesto alla Fifa di sostituire l’Iran con l’Italia

Un'informazione pubblicata dal Financial Times riporta che l’amministrazione Trump avrebbe chiesto alla Fifa di sostituire l’Iran con l’Italia nella lista delle squadre partecipanti ai prossimi Mondiali. Secondo quanto scritto, questa richiesta sarebbe stata avanzata dall’inviato speciale di Trump. La notizia non specifica se la richiesta sia stata accolta o meno dalla federazione internazionale. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.

Il Financial Times riporta l’incredibile notizia secondo cui l’amministrazione Trump avrebbe chiesto alla Fifa di sostituire l’Iran con l’Italia ai prossimi mondiali. Una mossa che probabilmente agli occhi di molti nostri connazionali compenserebbe ampiamente guerre, carneficine, dazi e ogni altra soperchieria compiuta dal presidente americano. A consigliare prudenza, tuttavia, sta sia il fatto che finora Donald Trump non è sembrato nutrire verso Giorgia Meloni sentimenti molto più affettuosi di quelli espressi anche ieri dal propagandista putiniano Vladimir Solovyev, sia il fatto che la richiesta alla Fifa viene dall’ineffabile inviato di Trump in Italia, Paolo Zampolli, che lo ha confermato apertamente al Financial Times.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’inviato speciale di Trump ha chiesto alla Fifa di sostituire l’Iran con l’Italia Zampolli, l'inviato di Trump: «Ho proposto di sostituire l'Iran con l'Italia» Notizie correlate 'Inviato Trump ha chiesto a Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali'L'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia alla Mondiali del 2026. Mondiali, ‘inviato speciale di Donald Trump propone a Fifa di sostituire l’Iran con l’ItaliaL’inviato speciale di Donald Trump, Paolo Zampolli, avrebbe proposto alla FIFA di escludere l’Iran dai Mondiali del 2026 per fare spazio all’Italia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Paolo Zampolli, chi è il facilitatore (inviato speciale di Trump) che propone alla Fifa l'Italia al posto dell'Iran ai mondiali; L'inviato di Trump a Roma alla Fifa: L'Italia vada ai Mondiali al posto dell'Iran; L'inviato di Trump ha chiesto l'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran; Le pressioni dell'inviato speciale di Trump a Infantino per sostituire l'Iran con l'Italia al Mondiale. L'inviato di Trump alla FIFA: Italia ai Mondiali al posto dell'IranL'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali del 2026 che si disputeranno in estate in Usa, Messico e Canada. Lo riporta il ... msn.com 'Inviato Trump ha chiesto a Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali'(ANSA) - NEW YORK, 22 APR - L'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia alla Mondiali del 2026. Lo riporta il Financial Times citando alcun ... altoadige.it L'inviato di Trump a Roma alla Fifa: "L'Italia vada ai Mondiali al posto dell'Iran" x.com Radio1 Rai. . L'inviato speciale di Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla FIFA di #sostituire l'#Iran con l'#Italia ai #Mondiali del 2026. Lo riporta il Financial Times secondo cui si tratterebbe di un tentativo di ricucire i rapporti tra il presidente USA e la premier M - facebook.com facebook