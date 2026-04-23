Un’ultima proposta riguarda la partecipazione dell’Italia ai Mondiali del 2026, questa volta al posto dell’Iran. L’idea arriva da un inviato di Trump che ha avanzato questa soluzione come parte di un tentativo di ricucire i rapporti tra le parti coinvolte. La questione ha attirato l’attenzione di molti, mentre si discute delle possibili implicazioni di questa proposta nel contesto delle qualificazioni e delle relazioni internazionali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mondiali 2026, proposta shock: Italia al posto dell’Iran L’iniziativa dell’inviato di Trump. Dopo le tensioni politiche tra Donald Trump e Giorgia Meloni, emerge una proposta sorprendente che intreccia diplomazia e calcio. Paolo Zampolli avrebbe suggerito alla FIFA di ripescare l’Italia ai Mondiali 2026 al posto dell’Iran, in quello che viene interpretato come un tentativo di ricucire i rapporti tra Washington e Roma. Secondo indiscrezioni, l’idea sarebbe stata avanzata direttamente ai vertici calcistici internazionali, ma al momento non è arrivata alcuna risposta ufficiale da parte della FIFA. La “pace del pallone”. Zampolli ha confermato di aver proposto la sostituzione, spiegando che vedere gli Azzurri ai Mondiali negli Stati Uniti sarebbe un sogno, sottolineando anche il peso storico della Nazionale italiana.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - L’Italia ai Mondiali 2026 al posto dell’Iran, la proposta degli Usa per fare pace con Giorgia Meloni

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