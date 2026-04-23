Mondiali ‘inviato speciale di Donald Trump propone a Fifa di sostituire l’Iran con l’Italia

Un ex rappresentante di un ex presidente statunitense ha suggerito alla FIFA di escludere l’Iran dai Mondiali del 2026 e di invitare l’Italia al suo posto. La proposta, fatta da un inviato speciale, non è stata ancora ufficializzata dall’organizzazione internazionale. Al momento, non sono stati forniti dettagli sul processo decisionale o sulle eventuali reazioni delle parti coinvolte.

L’inviato speciale di Donald Trump, Paolo Zampolli, avrebbe proposto alla FIFA di escludere l’Iran dai Mondiali del 2026 per fare spazio all’Italia. La notizia è stata riportata dal Financial Times, che cita alcune fonti secondo cui l’iniziativa rientrerebbe in un tentativo di ricucire i rapporti tra Donald Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo le tensioni legate alle dichiarazioni del presidente sulla guerra in Iran. “Confermo di aver suggerito a Trump e a Infantino di sostituire l’Iran con l’Italia ai Mondiali. Sarebbe un sogno vedere gli Azzurri giocare negli Stati Uniti. Con quattro titoli mondiali, l’Italia ha una storia e un prestigio che giustificherebbero questa scelta”, ha dichiarato Zampolli al Financial Times.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Mondiali, ‘inviato speciale di Donald Trump propone a Fifa di sostituire l’Iran con l’Italia Macron attacca Donald Trump: Danneggia la Nato e sull'Iran si contraddice Notizie correlate 'Inviato Trump ha chiesto a Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali'L'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia alla Mondiali del 2026. Italia ripescata? Inviato di Trump (Zampolli) propone gli azzurri al posto dell'Iran ai Mondiali: «L'ho chiesto al presidente della Fifa Infantino»Un alto funzionario della Fifa, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le pressioni dell'inviato speciale di Trump a Infantino per sostituire l'Iran con l'Italia al Mondiale; Italia ai Mondiali al posto dell'Iran, l'appello dell'inviato Usa Zampolli a Trump; L'inviato di Trump chiede alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali; Paolo Zampolli, chi è il facilitatore (inviato speciale di Trump) che propone alla Fifa l'Italia al posto dell'Iran ai mondiali. Mondiali, ‘inviato speciale di Donald Trump propone a Fifa di sostituire l’Iran con l’ItaliaL’inviato speciale di Donald Trump, Paolo Zampolli, avrebbe proposto alla FIFA di escludere l’Iran dai Mondiali del 2026 per fare spazio all’Italia. La notizia è stata riportata dal Financial Times, ... 361magazine.com Inviato Trump a Fifa: Italia al posto dell'Iran ai Mondiali. Le newsSecondo quanto riportato dal prestigioso giornale britannico Financial Times l'inviato di Trump, Paolo Zampolli, ha chiesto alla Fifa di rimpiazzare l'Iran con l'Italia ai prossimi Mondiali di ... sport.sky.it ULTIM'ORA: Il presidente della Commissione di vigilanza della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, James Comer, afferma che alcuni membri della commissione sono favorevoli alla grazia concessa dal presidente Donald Trump a Ghislaine Maxwe - facebook.com facebook L'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia alla Mondiali del 2026. Lo riporta il Financial Times #ANSA x.com