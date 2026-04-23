Mondiali di Curling Constantini-Mosaner al via nel doppio misto | il sogno è confermarsi campioni

Dal 25 aprile al 2 maggio si svolgeranno i Campionati Mondiali di doppio misto di curling presso il Geneva Sous-Moulin Sports Center di Ginevra. La manifestazione, nota come ACE & Company World Mixed Doubles Curling Championship 2026, vedrà in gara le coppie che si contenderanno il titolo mondiale. Tra queste, i rappresentanti nazionali Constantini e Mosaner, che puntano a confermarsi campioni in questa competizione internazionale.

Ginevra – Da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio, il Geneva Sous-Moulin Sports Center di Ginevra (Svizzera) ospiterà i Campionati Mondiali 2026 di doppio misto di curling, ufficialmente denominati ACE & Company World Mixed Doubles Curling Championship 2026. L’Italia partecipa alla manifestazione con Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Amos Mosaner (Fiamme Oro). La coppia, medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, si presenta al via del torneo nel ruolo di detentrice del titolo iridato, conquistato nel 2025 a Fredericton. Gli azzurri saranno seguiti in loco dall’allenatore Marco Mariani, che ha sintetizzato come segue la situazione alla vigilia dell’appuntamento: “Andiamo con la squadra Campione del Mondo in carica perché era giusto difendere il titolo dello scorso anno.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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