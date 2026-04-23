Secondo quanto riportato dalla BBC, la FIFA non effettuerà alcuno scambio con l’Iran riguardo ai ripescaggi ai Mondiali. Nel frattempo, l’iniziativa promossa da un dirigente italiano è stata criticata come un’ulteriore battuta d’arresto per il calcio italiano, già penalizzato dalla recente eliminazione in Bosnia, che ha portato alla mancata qualificazione per il terzo Mondiale consecutivo.

L ‘Italia del calcio si è già abbastanza svilita sul campo, con la disfatta in Bosnia che è costata l’assenza dal terzo Mondiale consecutivo. Non aveva bisogno di un’altra figuraccia. Invece deve “ringraziare” Paolo Zampolli, l’inviato speciale di Donald Trump, che ha pensato di sfruttare la tragedia di una guerra in corso per provare a garantire alla Nazionale azzurra un posto immeritato alla prossima Coppa del Mondo, al via a giugno tra Usa, Canada e Messico. L’Italia al posto dell’Iran: una proposta tanto imbarazzante quanto sconclusionata, che infatti è stata già rispedita al mittente. La Bbc, citando sue fonti, ha riportato la secca smentita della Fifa, che non ha in programma e non ha intenzione di sostituire la Nazionale di Teheran con gli Azzurri.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, Azzurri ripescati? La BBC: “La Fifa non farà nessuno scambio con l’Iran”. L’iniziativa di Zampolli un’altra figuraccia per il calcio italiano

Notizie correlate

“Farò tutto per gli Azzurri ai Mondiali”: l’inviato di Trump Zampolli sfida la Fifa sull’IranPaolo Zampolli, inviato speciale per le partnership globali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha avanzato una richiesta formale al...

Mondiali di calcio 2026, inviato speciale di Trump Paolo Zampolli la spara: “Chiesto a Fifa che l’Italia sostituisca l’Iran”La richiesta sarebbe stata indirizzata direttamente al presidente della FIFA, Gianni Infantino, e allo stesso Trump, in qualità di leader di uno dei...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali, Infantino alleato azzurri? Ex membro Fifa accende speranze; Italia ai Mondiali 2026? Cosa sappiamo sul ripescaggio, dal caso Iran al super playoff; Italia ripescata ai Mondiali, la Rai non ci crede più: l'annuncio di Rimedio e il retroscena di Infantino sull’Iran; Mondiali 2026, l’Italia spera nel ripescaggio: tra geopolitica e business, la FIFA valuta il piano playoff.

Italia ripescata ai Mondiali, quando decide la Fifa e come stanno davvero le coseSecondo il regolamento Fifa, se una squadra si ritira, il Consiglio Fifa (composto da 37 membri, con Gianni Infantino come presidente) ha piena discrezionalità per decidere come sostituirla. Può nomin ... corrieredellosport.it

Italia ripescata ai Mondiali, colpo di scena Iran: cambia tutto per gli azzurriColpo di scena sull’Iran ai Mondiali 2026: l’annuncio del governo cambia ancora una volta lo scenario, le conseguenze sul possibile ripescaggio dell’Italia. sport.virgilio.it

Il presidente del CONI Luciano Buonfiglio taglia corto sulla possibilità di un ripescaggio dell'Italia in vista dei prossimi Mondiali. "Innanzitutto non credo si possa fare, poi mi sentirei offeso." Siete d'accordo con le sue parole - facebook.com facebook

L'inviato speciale del presidente Donald Trump ha proposto alla FIFA di sostituire l’Iran con l’Italia ai prossimi Mondiali di calcio. L’idea è stata avanzata da Paolo Zampolli al presidente della FIFA Gianni Infantino e allo stesso Trump, sostenendo che il palmar x.com