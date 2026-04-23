Paolo Zampolli, noto come inviato speciale per le partnership globali del presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato che farà tutto il possibile per sostenere la squadra italiana ai prossimi Mondiali. In un’intervista, ha anche criticato la FIFA riguardo alla decisione di non consentire ai giocatori iraniani di indossare simboli di solidarietà durante le partite. Zampolli ha annunciato di voler mettere in atto iniziative per promuovere la libertà di espressione nel calcio internazionale.

Paolo Zampolli, inviato speciale per le partnership globali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha avanzato una richiesta formale al presidente della Fifa Gianni Infantino per sostituire l’Iran con l’Italia ai prossimi Mondiali di calcio che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada a partire dall’11 giugno. La notizia, rivelata dal Financial Times, ha immediatamente acceso le speranze dei tifosi azzurri dopo la dolorosa eliminazione subita contro la Bosnia ai calci di rigore, anche se la questione è decisamente più complessa e sfaccettata e quasi sicuramente non si risolverà in maniera positiva. “ Vorrei dire agli italiani che farò tutto il possibile per poterli ricevere a braccia aperte ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti “, ha dichiarato Zampolli al Corriere della Sera.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Farò tutto per gli Azzurri ai Mondiali”: l’inviato di Trump Zampolli sfida la Fifa sull’Iran

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