In vista del prossimo mondiale, si discute sulla possibilità di un ripescaggio per l’Italia. Buonfiglio ha dichiarato che si sentirebbe offeso in caso di ripescaggio, mentre Abodi ha ribadito che la qualificazione avviene esclusivamente sul campo. Le posizioni dei rappresentanti istituzionali si sono confrontate dopo le richieste di alcune parti interessate, lasciando emergere differenze di opinione sulla questione.

L’Italia al Mondiale non s’ha da fare. O almeno, non così. Le parole di Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per le Partnership globali, a favore di un possibile ripescaggio degli azzurri, non sono state accolte con favore né in Italia né, ovviamente, in Iran. Il primo a respingere l’idea è stato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine del Premio Città di Roma organizzato dall’Opes: "Prima di tutto non credo sia possibile. Seconda cosa, mi sentirei offeso. Bisogna meritarselo, di andare ai Mondiali". Sulla stessa linea anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, intervenuto dal Quirinale dopo la cerimonia per i 70 anni della Corte Costituzionale: "Un ripescaggio dell’Italia al Mondiale? Non è opportuno, ci si qualifica sul campo".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale, Italia ripescata? Buonfiglio: "Mi sentirei offeso". Abodi: "Ci si qualifica sul campo"

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