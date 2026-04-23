L’ipotesi di un’ Italia ripescata per i prossimi Mondiali di calcio, in caso di forfait dell’Iran, ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori. Un ex calciatore ha dichiarato di sentirsi offeso dall’eventualità di un inserimento attraverso il ripescaggio, sottolineando che la partecipazione dovrebbe essere meritatamente conquistata sul campo. La possibilità di un cambio di partecipanti sta alimentando discussioni nel mondo dello sport.

L’ipotesi di un’ Italia ripescata per gli imminenti Mondiali di calcio in Messico, Canada e soprattutto USA, per rimpiazzare l’eventuale forfait dell’Iran per motivi politici, sta alimentando e non poco il dibattito sportivo in queste ore. Il rumor riportato dal Financial Times, secondo cui Paolo Zampolli – strettissimo collaboratore del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump – starebbe facendo pressione per includere gli azzurri all’interno della competizione planetaria, sta chiamando diversi esponenti dello sport a esprimere il proprio parere. Fra questi c’è anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, che a margine del Premio Città di Roma organizzato dall’Opes ha affermato: “Prima di tutto non credo sia possibile, seconda cosa mi sentirei offeso”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, Buonfiglio: “Italia ai Mondiali col ripescaggio? Mi sentirei offeso. Bisogna meritarselo”

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