Gennaro Gattuso sta valutando se portare Vergara in nazionale per il Mondiale, se l’Italia si qualifica. Il giocatore si sta allenando duramente e il suo nome resta in corsa per un posto tra i convocati. La decisione finale arriverà solo se l’Italia otterrà il pass per la fase finale.

Vergara al Mondiale? Si può fare. Sempre che l’Italia si qualifichi e Antonio così a giocare come sta facendo. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Fabio Licari: Tra coloro che stanno studiando l’ultima sensazione del campionato, inevitabilmente, c’è Rino Gattuso. Nei playoff di fine marzo il ct ha inmente di rivolgersi ai duri, perché il gioco si farà durissimo e serviranno esperienza e sangue ghiacciato, quindi astenersi giovani di belle speranze sull’onda di una partita riuscita. Ma sarebbe autolesionismo puro far finta che Vergara non possa essere nella lista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vergara, Gattuso ci sta pensando: si gioca un posto in Nazionale al Mondiale (se l’Italia si qualifica)

