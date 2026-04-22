Un nuovo caso di pressione politica si è verificato nel contesto della qualificazione ai Mondiali di calcio. Secondo un'intervista pubblicata dal Financial Times, un ex inviato speciale di Trump avrebbe cercato di convincere il presidente della FIFA a sostituire l'Iran con l'Italia nella fase finale del torneo. La conversazione, avvenuta con il massimo dirigente dell'organizzazione, si riferisce a considerazioni sul prestigio della nazionale italiana, vincitrice di quattro titoli mondiali.

L'inviato speciale per le partnership globali di Donald Trump, Paolo Zampolli, ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia per i prossimi Mondiali di calcio. Lo scrive il Financial Times. Zampolli ha proposto lo scambio al presidente della Fifa Gianni Infantino e a Trump, in quanto leader del Paese co-organizzatore del torneo. Zampolli ha sostenuto che i quattro titoli mondiali vinti dall'Italia nella storia della competizione giustificano l'assegnazione del posto, secondo quanto riferito da fonti vicine alla vicenda. Il piano rappresenterebbe anche un tentativo di ricucire i rapporti tra Trump e il Giorgia Meloni, dopo la rottura tra i due a seguito degli attacchi del presidente americano contro Papa Leone XIV per la guerra in Iran, stando a quanto affermato da persone a conoscenza dei fatti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le pressioni dell'inviato speciale di Trump a Infantino per sostituire l'Iran con l'Italia al Mondiale

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