Mondadori decide | il settore libri spinge il rosa verso il nuovo corso

Mondadori sta considerando il futuro del settimanale Chi dopo la decisione di rimuovere Alfonso Signorini come direttore. Nel frattempo, il settore dei libri sta crescendo e influisce sulle scelte aziendali di Marina Berlusconi, che sta puntando su nuovi investimenti strategici. La casa editrice analizza le opportunità legate a questo settore per adattarsi alle evoluzioni del mercato.

? Cosa sapere Mondadori valuta il futuro del settimanale Chi dopo l'uscita di Alfonso Signorini.. I margini del settore libri spingono Marina Berlusconi verso nuovi investimenti strategici.. A Segrate si discute del destino di una testata storica dopo che il calo degli investimenti pubblicitari e delle vendite cartacee ha spinto Marina Berlusconi a ipotizzare un rafforzamento del settore librario rispetto alla cronaca rosa. Il futuro del settimanale Chi è attualmente al centro di riflessioni strategiche all’interno del gruppo Mondadori, dove le dinamiche di mercato stanno ridisegnando le priorità economiche. Le indiscrezioni che circolano suggeriscono come la direzione stia valutando attentamente la tenuta della rivista, in un momento in cui i profitti derivanti dal comparto dei libri superano quelli della stampa periodica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondadori decide: il settore libri spinge il rosa verso il nuovo corso Notizie correlate Crisi Hoepli, Mondadori firma l’accordo per acquisire il settore editoria scolastica della storica libreriaSegrate (Milano), 15 aprile 2026 – Crisi Hoepli, è arrivata una prima svolta per la storica libreria, quanto meno nel settore casa editrice. S&P 500 verso i 7.600 punti: l’IA spinge il mercato verso l’altoGli analisti di JPMorgan hanno ricalibrato le proprie previsioni sul mercato azionario statunitense, alzando l’obiettivo per l’S&P 500 a 7. Tutti gli aggiornamenti Mondadori pensa a eliminare il magazine Chi: le ragioni del possibile stopIl celebre settimanale Chi rischia di sparire dalle edicole mentre Mondadori ridistribuisce risorse verso libri e digitale ... notizie.it Mondadori, conti in aumento e spinta sulle acquisizioniMondadori chiude il 2025 con utili e dividendi in aumento. Libri all’85% dei ricavi e nuove acquisizioni in arrivo grazie a una solida struttura patrimoniale. businesspeople.it