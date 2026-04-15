Il settore dell'editoria scolastica della libreria Hoepli sta per passare sotto il controllo di Mondadori, dopo che le parti hanno firmato un accordo di acquisizione. La libreria, fondata molti anni fa, è nota per il suo ruolo nel panorama editoriale italiano. La firma dell’intesa rappresenta un passaggio importante nel settore, che coinvolge direttamente il futuro delle attività legate all’editoria scolastica e alla distribuzione dei materiali didattici.

Segrate (Milano), 15 aprile 2026 – Crisi Hoepli, è arrivata una prima svolta per la storica libreria, quanto meno nel settore casa editrice. Il gruppo Mondadori, infatti, ha firmato per l’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’editoria scolastica, così come detto di voler fare il 25 marzo scorso quando aveva presentato la sua offerta di acquisizione. https:www.ilgiorno.itmilanocronacamondadori-prova-salvare-hoepli-presentata-offerta-acquisizione-editoria-scolastica-kafdzq0t “Il Gruppo Mondadori – si legge nella nota ufficiale – informa che, a valle della presentazione dell’offerta comunicata lo scorso 25 marzo, e ad esito delle interlocuzioni intercorse con il Liquidatore, è stato sottoscritto il contratto per l’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’editoria scolastica di Hoepli S.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crisi Hoepli, Mondadori firma l’accordo per acquisire il settore editoria scolastica della storica libreria

Notizie correlate

Mondadori prova a salvare Hoepli: presentata un'offerta per l'acquisizione dell’editoria scolastica. “Comunicheremo ulteriori sviluppi”Milano, 25 marzo 2026 – Possibile svolta per il tanto discusso futuro della storica libreria Hoepli.

Hoepli vende l’editoria scolastica a Mondadori: respinta l’offerta di Loro Piana per acquistare l’intera aziendaSi avvicina ormai a grandi passi la battuta conclusiva per la casa editrice Hoepli.

Aggiornamenti e dibattiti

Crisi Hoepli, Sala: Responsabilità verso lavoratori e lettori prevalga su dissapori nella famigliaSto seguendo con grande apprensione le notizie sul futuro della storica casa editrice e della libreria Hoepli, che considero un patrimonio storico culturale della nostra Milano. Ho saputo che domani ... milano.repubblica.it

Come sta il settore dei libri dopo il caso Hoepli? Da Mondadori a Feltrinelli ecco le strategie dei big per vincere la crisiDice un vecchio libraio che ogni crisi porta con sé una nuova stagione. Chissà se sarà così anche per Hoepli, la storica casa editrice di Milano messa in liquidazione. Sulla scelta dei soci hanno ... milanofinanza.it