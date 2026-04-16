Torino attacco con bottiglia ai giardini | arrestato l’aggressore

Tra la sera di venerdì 10 e la notte di sabato 11 aprile, nella zona Giulio Cesare, un giovane di 24 anni è stato arrestato dopo aver lanciato una bottiglia contro un gruppo di persone nei giardini Madre Teresa di Calcutta. L’uomo, di origine senegalese, è stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo l’accaduto. L’attacco ha provocato danni e alcuni feriti tra i presenti.

Un violento scontro avvenuto tra la fine di venerdì 10 e l’inizio di sabato 11 aprile ha portato all’arresto di un giovane di 24 anni, identificato come senegalese, dopo un attacco brutale ai giardini Madre Teresa di Calcutta, situati in zona Giulio Cesare. La vittima, un uomo di 44 anni di nazionalità gambiana, è stata colpita al capo con una bottiglia di vetro frantumata, perdendo conoscenza e venendo trasportata d’urgenza in codice rosso presso il presidio ospedaliero San Giovanni Bosco. Dalla segnalazione della cittadina alla cattura in ospedale. La dinamica dell’aggressione è emersa grazie all’intervento tempestivo di una donna che, durante le ore notturne del passaggio tra venerdì e sabato, ha allertato i soccorsi dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, attacco con bottiglia ai giardini: arrestato l’aggressore Scontri Askatasuna, arrestato presunto aggressore del poliziotto - 1mattina News 02/02/2026 Notizie correlate Scontri a Torino, dimesso con una prognosi di 20 giorni l'agente preso a martellate: arrestato un presunto aggressoreÈ stato dimesso dall'ospedale delle Molinette Alessandro Calista, l'agente di polizia 29enne aggredito a calci e martellate ieri a Torino durante il... Prato, ucciso durante rissa ai giardini: arrestato 19enne, accusato di omicidio. Ai domiciliari anche un 22ennePRATO – Nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di un 38enne albanese, Vladimir Lleshi, ucciso a Prato nei giardini tra via Corridoni e via Baracca,...