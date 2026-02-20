LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | si riparte! Ultima sessione di test Ferrari cerca conferme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 Green flag! Inizia la Session 2 dell’ultimo giorno di test in Bahrain 12.57 Sono 42 i gradi dell’asfalto, uno dei più abrasivi dell’intero calendario. Ricordiamo che la pista non è mai stata modificata di fatto da vent’anni. 12.56 Pronti per ripartire! Leclerc cerca conferme, l’ultima prova prima dell’opening round in Australia di metà marzo. 12.53 Nel dettaglio i tempi di questa mattina: DAY 3: MORNING CLASSIFICATION Charles Leclerc tops the timesheets in the final morning session in Bahrain #F1 #F1Testing pic.twitter.comimYGl9GN32 — Formula 1 (@F1) February 20, 2026 12.🔗 Leggi su Oasport.it

