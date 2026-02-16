Reddito di Cittadinanza assolto 54enne di Caposele | il fatto non costituisce reato

A Caposele, un uomo di 54 anni è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, dopo essere finito sotto processo per aver ricevuto il Reddito di Cittadinanza senza i requisiti necessari. La sua vicenda si è conclusa con l’assenza di colpevolezza, dopo che i giudici hanno stabilito che non ci sono prove sufficienti per condannarlo. Il tribunale ha deciso di assolverlo, evidenziando che l’accusa non aveva dimostrato l’illecito.

Caposele (Avellino) – È stato assolto con la formula "perché il fatto non costituisce reato" il 54enne finito a processo con l'accusa di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza. La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino, che ha accolto le argomentazioni della difesa. L'indagine era partita dagli accertamenti della tenenza della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi e aveva portato alla denuncia dell'uomo alla Procura della Repubblica di Avellino. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato avrebbe fornito dichiarazioni non veritiere in merito all'acquisto e alla cointestazione di un'autovettura, circostanze ritenute incompatibili con le norme sul Reddito di Cittadinanza.