Avellino assolto cinquantenne dall' accusa di indebita percezione del Reddito di cittadinanza

A Avellino, un uomo di 55 anni ha visto respinta l’accusa di aver ricevuto ingiustamente il Reddito di cittadinanza, dopo che il Tribunale ha stabilito la sua innocenza. La vicenda nasceva da controlli che avevano sollevato dubbi sulla sua richiesta, ma alla fine le prove hanno dimostrato il contrario.

Il Tribunale Collegiale di Avellino ha assolto un uomo di cinquantacinque anni residente in città, dall'accusa di indebita percezione di erogazioni pubbliche. La sentenza ha stabilito che "il fatto non costituisce reato". L'uomo, difeso dal penalista Nicola D'Archi, era accusato di aver ricevuto indebitamente quasi 10mila euro. Il pubblico ministero Giovanni Sodano aveva richiesto una condanna a un anno e sei mesi di reclusione. L'imputato era chiamato a rispondere del presunto utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi, o dell'omissione di informazioni necessarie, per ottenere il Reddito di cittadinanza tra agosto 2021 e ottobre 2022.