Achraf Hakimi ha parlato prima di Inter-Juventus, sottolineando che i nerazzurri devono concentrarsi sui propri punti di forza e non sottovalutare i bianconeri. Hakimi ha anche indicato Yildiz come uno dei giocatori più pericolosi della Juventus, ma ha ricordato che la squadra di Allegri ha molte armi da usare.

Bastoni prima di Inter Juve ha affrontato diversi temi soffermandosi anche su Spalletti e sui pericoli della squadra bianconera. Le sue parole. Intervistato da Sky Sport alla vigilia di Inter Juve, Bastoni ha presentato il Derby d’Italia soffermandosi sulle possibili difficoltà. L’AVVERSARIO E SPALLETTI – «Essendoci allenati, magari è stato anche un vantaggio per Luciano Spalletti, l’esperto tecnico toscano che guida i bianconeri, nella preparazione della partita. Non devo ricordare io che allenatore è e le qualità che ha. Sicuramente farà di tutto per metterci in difficoltà, ma siamo davanti alla nostra gente e vogliamo vincere». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bastoni prima di Inter Juve: «Non devo ricordare io le qualità di Spalletti. Yildiz? E’ molto forte, ma i bianconeri non sono solo lui. Ecco a chi bisognerà fare attenzione»

Approfondimenti su inter juve

Luciano Spalletti, intervistato da Sky prima della partita Juventus-Benfica, ha commentato le sfide contro le squadre di Mourinho, sottolineando le difficoltà che si possono incontrare.

Ultime notizie su inter juve

Argomenti discussi: La stagione di Bastoni in numeri: affidabilità e impatto sul gioco; Bastoni? Ricordo Roberto Carlos. Muharemovic non guasta. L’Inter merita di vincere qualcosa; Coppa Italia, Inter-Torino alle 21: tutto quello che c'è da sapere; Il monte ingaggi dell'Inter 2025/26.

La pessima notizia su Bastoni prima di Inter-Juve: i dettagliBastoni scatta l'allarme a tre giorni dal derby d'Italia Inter-Juve: ecco cosa sta succedendo in casa nerazzurra ... interlive.it

Scatta l’allarme Bastoni prima di Inter-Juve: annuncio in direttaFin qui il difensore ha collezionato 2.416 minuti: è il terzo giocatore di movimento più impiegato da Chivu. Il suo contratto coi nerazzurri scade a giugno 2028 Allarme Bastoni in casa Inter a tre gio ... calciomercato.it

Tegola per Spalletti a poche ore da San Siro: Thuram si ferma per una contusione e rischia di saltare l'Inter. #Thuram #Juve #Spalletti #InterJuve #juventusnews24 - facebook.com facebook

Cristian Chivu verso Inter-Juve: “Ci si lamenta degli arbitri Quando vedrò un allenatore parlare dopo aver ricevuto un episodio a favore, verrò a parlare. Sarebbe bello vedere un allenatore venire in conferenza e dire ‘ho avuto un episodio a favore, chiedo scu x.com