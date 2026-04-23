Modugno prima di Volare | a San Pietro in Vincoli va in scena il mistero delle origini di Mimmo

Chi era davvero Domenico Modugno prima di diventare l'icona globale di "Nel blu dipinto di blu"? Martedì 28 e mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21, lo spazio di San Pietro in Vincoli ospita la prima regionale di "Modugno, prima di volare". Lo spettacolo, inserito nella stagione Iperspazi di.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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