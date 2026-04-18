Polignano Lampedusa e San Pietro Vernotico | protocollo d' intesa nel nome di Domenico Modugno

Questa mattina, nella Biblioteca di Comunità “Raffaele Chiantera” di Polignano a Mare, sono stati firmati e presentati i protocolli d’intesa tra i Comuni di Polignano a Mare, San Pietro Vernotico e Lampedusa. L’evento si è svolto alla presenza dei sindaci dei tre territori. La firma del documento è avvenuta nel nome di Domenico Modugno.

POLIGNANO A MARE (BARI) - Questa mattina, 18 aprile, presso la Biblioteca di Comunità “Raffaele Chiantera” di Polignano a Mare, è stato presentato e sottoscritto il protocollo d’intesa tra i Comuni di Polignano a Mare, San Pietro Vernotico e Lampedusa, alla presenza dei rispettivi sindaci Vito.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate "Polignano a Mare Città della Musica”, tre giorni nel segno di Domenico ModugnoPolignano a Mare continua a celebrare la musica e il suo legame con la canzone d’autore con “Polignano a Mare Città della Musica”, il progetto... A Polignano a Mare tre giorni di eventi speciali dedicati a Domenico ModugnoDal 17 al 19 aprile Polignano a Mare ospiterà una serie di eventi speciali dedicati a Domenico Modugno nell’ambito di “Polignano a Mare Città della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Polignano a Mare Città della Musica, tre giorni nel segno di Domenico Modugno dal 17 al 19 aprile 2026; A Polignano a Mare tre giorni di eventi speciali dedicati a Domenico Modugno dal 17 al 19 aprile 2026. Gemellaggio nel nome di Domenico Modugno tra Lampedusa, Polignano e S. Pietro VernoticoIl progetto comune tra Puglia e Sicilia intende mettere al centro la canzone d’autore come patrimonio culturale e identitario del territorio Lampedusa ricorda Domenico Modugno ad oltre trent’anni ... lagazzettadelmezzogiorno.it