Domenico Modugno Volare e l’Italia che cambia | Mario Perrotta in scena con Nel blu
Giovedì 12 febbraio, al Teatro Comunale di Russi, va in scena
Giovedì 12 febbraio al Teatro Comunale di Russi va in scena Nel blu - avere tra le braccia tanta felicità, uno spettacolo di e con Mario Perrotta, con cui l’autore attraversa la nascita della canzone italiana moderna passando dalla figura di Domenico Modugno e da “Nel blu dipinto di blu” (Volare).🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondimenti su Domenico Modugno
Sesto, Mario Perrotta in scena con ‘Milite Ignoto quindicidiciotto’
Meduza, Arisa e "Volare" di Domenico Modugno. Ecco come saranno le cerimonie di apertura e...
La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, in programma il 6 marzo a Verona, sarà un evento dedicato al movimento e alla solidarietà.
Refrain di Domenico Modugno - VOLARE
Ultime notizie su Domenico Modugno
Argomenti discussi: Nel blu dipinto di blu, il brano di Domenico Modugno e Johnny Dorelli che fece ‘volare’ gli italiani; Volare di Modugno, il clamoroso flop dopo Sanremo: a cantarla c'erano i migliori artisti italiani. Mariah Carey ci riprova alle Olimpiadi; Macerata, martedì 10 e mercoledì 11 febbraio al Teatro Lauro Rossi Mario Perrotta presenta Nel Blu con le musiche di Domenico Modugno; Mariah Carey canta ‘Nel blu dipinto di blu’, l’omaggio all’Italia delle Olimpiadi: il video spoiler sui social.
Mariah Carey alle Olimpiadi: il gobbo di Volare diventa viraleDurante l’apertura dei Giochi di Milano-Cortina, Mariah Carey si è esibita a San Siro con il brano di Domenico Modugno, ma un dettaglio ha colpito l'attenzione di tutti ... vanityfair.it
Milano-Cortina, il gobbo di Mariah Carey per cantare Volare diventa viraleDurante la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, allo stadio San Siro, la cantante statunitense ha eseguito la celebre Nel blu, dipinto di blu. Sul gobbo, però, non erano riportati i versi ... tg24.sky.it
Durante l’apertura dei Giochi di Milano-Cortina, Mariah Carey si è esibita a San Siro con il brano di Domenico Modugno, ma un dettaglio ha colpito l'attenzione di tutti facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.