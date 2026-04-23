Moderazione automatica e artisti indipendenti | esplode il caso Shard

Il 25 marzo 2026, il cantautore romano ha perso l'accesso ai propri account Facebook e Instagram, che sono stati disabilitati senza una spiegazione concreta, con la motivazione generica di “materiale dannoso su minori”. La decisione ha sollevato polemiche tra gli artisti indipendenti, coinvolgendo il tema della moderazione automatica e delle implicazioni sulla libertà di espressione online. La vicenda ha attirato l'attenzione di varie associazioni e rappresentanti del settore musicale digitale.

Il 25 marzo 2026 il cantautore romano Shard si è ritrovato improvvisamente senza accesso ai propri account Facebook e Instagram, entrambi disabilitati con la generica motivazione, peraltro inesistente, di “materiale dannoso su minori”. Secondo quanto riportato, la procedura di revisione automatica si sarebbe conclusa in pochi secondi con la conferma della violazione, senza un reale intervento umano. Una dinamica che riaccende le polemiche sui sistemi di moderazione automatizzata utilizzati da Meta. Per l’artista, che utilizza i social come principale strumento di promozione musicale e comunicazione con il pubblico, la disattivazione rappresenta un duro colpo: dai singoli alle attività radiofoniche, fino alla promozione dei live e delle collaborazioni artistiche.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Moderazione automatica e artisti indipendenti: esplode il caso Shard Notizie correlate Fulminacci e Bambole di Pezza premiati dal MEI come migliori artisti indipendentiIl MEI premia Fulminacci e le Bambole di Pezza come migliori artisti indipendenti a Sanremo 2026. “Askatasuna come Hezbollah!”. Intercettazioni shock: esplode il casoLe intercettazioni finite al centro di un’inchiesta giudiziaria e rilanciate dal dibattito politico riportano sotto i riflettori il centro sociale... Tutti gli aggiornamenti Moderazione automatica e artisti indipendenti: esplode il caso ShardIl 25 marzo 2026 il cantautore romano Shard si è ritrovato improvvisamente senza accesso ai propri account Facebook e Instagram, entrambi disabilitati con la generica motivazione, peraltro inesistente ... atomheartmagazine.com Reddit e il caso Luigi: l'algoritmo di moderazione automatica lo segnala come termine violentoL'algoritmo di moderazione automatica di Reddit ha iniziato a segnalare il termine Luigi come potenzialmente violento, anche in contesti innocui. La situazione ha generato tumulto nella community ... hwupgrade.it