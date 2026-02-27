Fulminacci e Bambole di Pezza premiati dal MEI come migliori artisti indipendenti

Al festival di Sanremo 2026, il MEI ha riconosciuto Fulminacci e le Bambole di Pezza come migliori artisti indipendenti, assegnando loro un premio ufficiale. Inoltre, è stata consegnata una menzione speciale a Ermal Meta per il brano “Stella Stellina”. La cerimonia si è svolta in presenza di numerosi partecipanti e rappresentanti del settore musicale.

Il MEI premia Fulminacci e le Bambole di Pezza come migliori artisti indipendenti a Sanremo 2026. Menzione speciale a Ermal Meta per "Stella Stellina" Il Meeting delle Etichette Indipendenti celebra Fulminacci e le Bambole di Pezza come migliori artisti indipendenti del Festival di Sanremo 2026, riconoscendo due percorsi simbolo della nuova scena musicale italiana. Fulminacci viene premiato come interprete del nuovo cantautorato, capace di unire ricerca, leggerezza intelligente e qualità sonora. Le Bambole di Pezza ottengono invece la targa come riferimento dell'empowerment femminile, in continuità con il progetto Onda Rosa Indipendente, iniziativa pionieristica del MEI contro il gender gap nella musica.