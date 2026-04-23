Modena arrestato il ventenne che violava la dimora per rubare cosmetici

A Modena, un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare cosmetici all’interno di un supermercato di via Canaletto. La polizia è intervenuta dopo aver segnalato un tentativo di furto all’interno del punto vendita. Il ragazzo è stato fermato e portato in commissariato, dove si trova ora a disposizione delle autorità.

? Cosa sapere Arrestato ventenne a Modena dopo tentato furto di cosmetici all'Esselunga di via Canaletto.. Il Gip convalida l'arresto e dispone gli arresti domiciliari per violazione dell'obbligo di dimora.. I carabinieri di Modena hanno arrestato lo scorso lunedì un ventenne residente a Campegine, sorpreso mentre tentava di sottrarre prodotti per l’igiene e la cosmesi presso l’Esselunga in via Canaletto sud, violando il suo obbligo di dimora. Il fatto è avvenuto durante la mattinata, quando il giovane disoccupato è stato individuato da un addetto alla vigilanza antitaccheggio che stava monitorando i movimenti sospetti del ragazzo tra gli scaffali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena, arrestato il ventenne che violava la dimora per rubare cosmetici Notizie correlate Ravenna, fuga tra i tavolini: arrestato il 33enne che violava i domiciliariUn uomo di 33 anni, originario di una nazione straniera, è stato arrestato dai Carabinieri a Ravenna dopo aver violato le misure di arresti... Piacenza, blitz nella movida: arrestato 19enne che violava i domiciliariSabato 11 aprile, durante i controlli della movida piacentina, le forze dell’ordine hanno intercettato un diciannovenne di nazionalità egiziana che... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Reggiano arrestato per tentato furto in un supermercato di Modena; Verona rapina al supermercato vicino allo stadio | arrestato il 20enne.