A Ravenna, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni, straniero, dopo aver violato le misure di arresto domiciliare durante una notte di rumori in centro. L'uomo si trovava tra i tavolini di un locale quando è stato fermato e portato in caserma. L'intervento è stato effettuato nella notte, quando sono stati segnalati schiamazzi e comportamenti sospetti.

Un uomo di 33 anni, originario di una nazione straniera, è stato arrestato dai Carabinieri a Ravenna dopo aver violato le misure di arresti domiciliari durante una notte di schiamazzi in centro. L’episodio si è verificato tra sabato e domenica nella zona di Piazza del Popolo, scatenando l’intervento delle forze dell’ordine a seguito delle segnalazioni ricevute tramite il numero di emergenza 112. L’intervento della Sezione Radiomobile nel cuore di Ravenna. Il disturbo della quiete pubblica ha coinvolto un gruppo di giovani in Piazza del Popolo, spingendo diversi cittadini a contattare immediatamente i soccorsi. Durante il controllo sul posto, i militari della Sezione Radiomobile hanno notato un uomo seduto ai tavoli di un locale che, con un movimento brusco, ha tentato di fuggire per non farsi identificare dalle pattuglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna, fuga tra i tavolini: arrestato il 33enne che violava i domiciliari

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