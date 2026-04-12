Piacenza blitz nella movida | arrestato 19enne che violava i domiciliari

Durante i controlli della movida a Piacenza, sabato 11 aprile, le forze dell’ordine hanno arrestato un ragazzo di 19 anni di nazionalità egiziana, trovato fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. L’intervento è avvenuto nel corso di un servizio di vigilanza nella zona frequentata dai giovani. Il giovane è stato portato in caserma e si trova ora in attesa di ulteriori provvedimenti.

Sabato 11 aprile, durante i controlli della movida piacentina, le forze dell’ordine hanno intercettato un diciannovenne di nazionalità egiziana che violava le misure di arresto domiciliari. Il giovane, già coinvolto in una rapina aggravata, è stato fermato mentre circolava liberamente nel centro cittadino. Operativo il presidio del centro tra controllo e sicurezza. Le pattuglie della questura, dei carabinieri e della polizia locale hanno setacciato le zone più frequentate dai cittadini sabato sera. L’operazione, coordinata dalla prefetto Patrizia Palmisani attraverso il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha l’impiego di tredici agenti operativi nelle aree critiche della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza, blitz nella movida: arrestato 19enne che violava i domiciliari Sorpreso mentre violava i domiciliari per spaccio di stupefacenti: 50enne arrestato dalla Polizia di AvellinoPolizia di Stato - Avellino: arrestato un pregiudicato 50enne per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Trapani, spaccia ai domiciliari: arrestato 19enne con hashishUn giovane di 19 anni, originario di Erice, è stato catturato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Trapani mentre deteneva sostanze...