modello 730 precompilato spese detraibili nascoste nel foglio informativo

La campagna per la dichiarazione dei redditi si sta intensificando, con molti italiani che stanno ricevendo il Modello 730 precompilato. Quest'anno, il processo è diventato più semplice e veloce, grazie a strumenti digitali che permettono di completarlo con pochi clic. Tuttavia, tra le righe del foglio informativo si nascondono alcune spese detraibili che potrebbero sfuggire all’attenzione dei contribuenti.

La stagione della dichiarazione dei redditi sta entrando nel vivo. Per milioni di contribuenti italiani, l’appuntamento con il Modello 730 precompilato si è evoluto in un processo strutturato e decisamente più rapido, spesso risolvibile con pochi passaggi digitali. Tuttavia, proprio dietro questa fluidità procedurale si nasconde l’insidia maggiore: l’eccessiva fiducia nell’automatismo. L’Agenzia delle Entrate, per quanto disponga di database sempre più integrati, non è un ente infallibile e, soprattutto, opera secondo un principio di estrema prudenza nel precaricare i dati. Accettare il modello precompilato senza aver prima consultato il foglio informativo (o prospetto di sintesi ) significa, in molti casi, rinunciare a rimborsi legittimi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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